В Украине вырастет цена на свет с 1 июня: как изменится тариф

В настоящее время производятся расчеты разных цен на электроэнергию для населения.

В Украине вырастут тарифы на электроэнергию, окончательное решение будет принято до конца недели.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

По ее словам, украинская энергетическая система получила повреждения в течение последних двух месяцев. Удары ВС РФ привели к тому, что ситуация в энергосистеме оказалась очень сложной. Для того чтобы обеспечивать потребителей электроэнергией на постоянной основе, энергетики работают на уровне своих возможностей.

По словам Гринчук, сейчас ищут все возможные ресурсы для того, чтобы облегчить ситуацию в энергосистеме и подготовиться к пиковым периодам потребления — летом, осенью и зимой.

"Долго продолжались расчеты, и сейчас продолжаются дискуссии в правительстве, но решение, скорее всего, будет принято до конца недели относительно повышения тарифов", — отметила Гринчук.

Она подчеркнула, что тариф будет дифференцированным. В частности, до определенного уровня люди будут платить по старой цене, а при превышении будет устанавливаться новый тариф за электроэнергию.

Напомним, Кабинет министров планирует принять решение об изменении формулы оплаты населением услуги электроснабжения. С 1 июня за потребленный свет более 100 кВт в месяц придется платить на 80% больше.

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