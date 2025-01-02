В Украине вырастет тариф на транспортировку газа: как изменятся цены на продукты

В первые шесть месяцев 2025 года украинцы могут увидеть подорожание продуктов и услуг на 10-20%.

На фоне увеличения тарифа на транспортировку газа украинцам предстоит очередной скачок цен. В частности, уже в первом полугодии продукты могут подорожать на 20%.

Такое мнение высказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии "УНИАН".

"Из-за увеличения стоимости транспортировки газа автоматически увеличится цена этого топлива для промышленности и бизнеса. И цены в Украине могут вырасти фактически на все. Возможен рост цен на все товары и услуги – от продуктов питания до аренды, потому что косвенно стоимость газа влияет на себестоимость электроэнергии, поскольку крупнейшими потребителями услуги по транспортировке газа являются энергетические компании и облгазы", – пояснил Попенко.

Он добавил, что уже в первые месяцы 2025 года украинские потребители, возможно, будут наблюдать увеличение цен в супермаркетах на 10-20%.

Напомним, экономист прогнозирует, что цены на продукты в Украине еще больше вырастут в ближайшее время. Именно действия на фронте определяют курс доллара и стабильность гривны.

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