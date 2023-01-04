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В Украине вырастут цены на продукты: в Минагрополитики назвали причины

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Украине вырастут цены на продукты: в Минагрополитики назвали причины

Фото: УНИАН

Стоимость вырастет на 3-5%.

В Украине может увеличиться стоимость продуктов. Причинами удорожания станет отключение электроэнергии и использование генераторов изготовителями.

Об этом сообщил в эфире телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, повышение цен возможно на 3-5%. "Но важно, что существенного уменьшения производства за эти несколько месяцев не происходило", — подчеркнул представитель министерства.

Высоцкий также отметил, что отключение электроэнергии может быть критическим для некоторых изготовителей. Минагрополитики рассматривает возможность обеспечить такие производства генераторами.

"Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы", — отметил Высоцкий.

Напомним, правительство прогнозирует, что рост цен в 2023 году почти не замедлится, а инфляция по итогам года достигнет 28%. К слову, лидером роста будет овощная группа, а яйца весной могут подешеветь.

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Дата публикации
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301
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