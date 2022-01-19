В Украине вырастут цены на сливочное масло: какая причина

В Украине вырастут цены на сливочное масло: какая причина

Украина экспортирует многие продукты.

На рынках и магазинах цены на украинское сливочное масло выросло.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Эксперты говорят, что причина – активный экспорт. В декабре больше всего масла продали в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Грузию и Израиль. Всего за прошлый месяц его из страны вывезли более полутора тысяч тонн.

При этом экономисты говорят, что цены на продукт будут расти, пока не станет выгодно сливочное масло завозить из-за границы.

Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах подорожала свинина. Спрос на свинину в течение новогодней недели значительно вырос. В супермаркетах и рынках стоимость килограмма мяса колеблется от 113 до 130 грн. Эксперты отмечают, что в течение этой недели стоимость будет оставаться на таком же уровне.

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