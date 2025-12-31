В Украине вырастут оклады одной из категорий работников: кого касается повышение

Деньги. / © Национальный банк Украины

В Украине в 2026 году на 5% вырастет размер минимальной зарплаты. Также Кабмин решил повысить зарплаты соцработников.

Каких изменений с заработными платами ждать в 2026-м, сообщает «Фокус».

В следующем году минимальная заработная плата увеличится с 8000 грн до 8647 грн. Также увеличится общий прожиточный минимум — примерно от 3065 до 3209 грн.

Зарплаты соцработников

Кабинет Министров 26 декабря принял решение о повышении зарплат специалистам в сфере социальных и реабилитационных услуг. Это постановление правительства вступит в силу с 1 января. Сейчас в Украине около 80 тыс. таких специалистов.

«Повышение оплаты труда социальных работников — это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других», — заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

При определении размера должностных окладов теперь будет применяться коэффициент 2,5. Так, новые оклады 2026 будут примерно на +150% выше.

Повышение зарплат:

социальный менеджер (15 тарифный разряд) получит 20607 грн: вместо 8243 грн;

специалист по социальной работе (12 тарифный разряд): 16 932 грн — вместо 6 773 грн;

младшая медицинская сестра (4 тарифного разряда); 10 145 грн — вместо 4 058 грн.

Напомним, в марте 2026 года в Украине состоится индексация пенсий. Всего на выплаты 10,3 млн. украинских пенсионеров в госбюджете на следующий год предусмотрено 251,3 млрд. грн. Часть будет использована на индексацию. Впрочем, не все пенсионеры получат повышенные выплаты.