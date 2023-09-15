В Украине вырастут пенсия и прожиточный минимум: как изменятся выплаты

Кабинет министров во время заседания принял проект бюджета на 2024 год, в котором заложено повышение минимальной пенсии и прожиточного минимума.

Проект госбюджета обнародовал член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Сейчас в проекте госбюджета заложено, что прожиточный минимум вырастет от 2589 до 2920 грн, а минимальная пенсия — от 2093 до 2361 грн.

Проектом предлагают установить вы 1 января 2024 прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 грн;

трудоспособных лиц – 3028 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 1600 грн;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), – 2361 грн.

Как сообщалось, украинское правительство 15 сентября приняло проект бюджета-2024. Документ предусматривает собственные доходы общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд. грн. и расходы общего фонда в 3 трлн. 108 млрд. гривен.

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