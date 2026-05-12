В Украине вырастут тарифы на газ: когда и насколько
Изменения не отразятся на бытовых потребителях, для которых тарифы на газ остаются фиксированными до 2027 года.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует повысить тарифы оператора газохранилищ АО «Укртрансгаз». Это произойдет впервые с 2022 года.
Об этом говорится в постановлении НКРЭКУ.
Новые тарифы (в случае окончательного принятия постановления) будут действовать с 1 июня 2026 года по 31 марта 2029 года.
Ожидается, что тарифы будут такими:
на хранение природного газа в размере 0,45 гривны за 1 тысячу кубометров в сутки (здесь и дальше без НДС)
на закачку природного газа — 360,02 гривны за 1 тысячу кубов в сутки
отбор природного газа — 360,02 гривны за 1 тысячу кубов в сутки
Коммуналка в Украине 2026 — последние новости
По данным Госстата, в первом квартале 2026 года выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Больше всего удорожали услуги, связанные с содержанием жилья и обслуживанием многоквартирных домов.
Ранее сообщалось, что действующий тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным до конца мая, однако уже в начале лета граждан может ожидать удорожания.
Основной тариф составляет 4,32 грн за кВт час. Для домохозяйств, использующих электроотопление и потребляющих до 2000 кВтч в месяц, действует льготная ставка — 2,64 грн.
Кроме того, в Украине готовятся к изменению формата платежей за газ, и нововведения коснутся всех бытовых потребителей.