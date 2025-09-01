- Дата публикации
В Украине вырастут цены на хлеб — сколько будет стоить
На стоимость хлеба повлиял ряд факторов, в частности, неурожай зерновых.
В Украине за год цены на хлеб вырастут на сумму до 25% из-за уменьшения урожая.
Об этом Новости.LIVE сообщил Иван Томич, экспредседатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев.
По его данным, в текущем году в Украине урожай зерновых оценивается на уровне около 52-54 млн тонн, что ниже прошлогодних показателей, однако дефицита ожидать не стоит.
«Уровень урожая упал из-за погоды, войны и условий, в которых фермерам с прифронтовых территорий приходится убирать зерно», — сказал он.
Кроме того, возросли расходы на удобрения, горючее и логистику, что влияет на цену зерновых как на внутреннем рынке, так и в экспортном сегменте.
По мнению агрария, пшеница будет стоить от 5800 до 6300 грн за тонну. Поэтому, в частности, будет подорожание хлеба где-то до 25% в годовом измерении.
Напомним, в Украине цена на борщовый набор постепенно снижается. Из-за погоды весной урожай 2025 года сильно пострадал. Однако в дальнейшем страна ожидает прироста урожая овощей — до 800 тысяч тонн.
Ранее эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин подчеркнул: украинцы тратят на еду до 40% своих доходов — гораздо больше, чем жители стран ЕС. Это объясняют высоким НДС на продукты и нехваткой государственной поддержки для агропроизводителей.