В Украине вырастут цены на овощи: какие продукты подорожают первыми

Осенью цены на часть овощей в Украине снова пойдут вверх. Уже в октябре стоимость нескольких самых популярных позиций из «борщевого набора» может вырасти в среднем на 5-6 гривен за килограмм.

Об этом рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в комментарии Новини.LIVE

По словам эксперта, прежде всего подорожают овощи, которые традиционно входят в набор для борща. Украинцам стоит ожидать повышения цен на морковь, свеклу, лук, капусту и чеснок.

«Ситуация на рынке изменилась из-за длительной засухи во многих регионах. Поэтому сейчас фермеры массово реализуют свои запасы, чтобы не потерять урожай», — пояснил Коваль.

Он отметил, что сейчас — один из лучших моментов, чтобы сделать запасы овощей на зиму, ведь цены все еще остаются относительно низкими.

«Сейчас потребители имеют возможность купить продукцию дешевле, ведь аграрии уже вывели на рынок почти весь собранный урожай», — добавил он.

Овощи — не единственный продукт, цены на который пойдут вверх этой осенью. По словам Ильи Несходовского, руководителя аналитического направления сети «АНТС», постепенно будет расти стоимость и мяса.

Аналитик объясняет: главными факторами являются подорожание кормов и уменьшение поголовья крупного рогатого скота.

«Цена на мясо не прыгнет резко, но в годовом сравнении она точно будет выше», — прогнозирует эксперт.

