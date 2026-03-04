В Украине вырастут цены на продукты: эксперт ошеломил прогнозом

Цены на продукты / © Pixabay

Уже в ближайшее время в Украине вырастут цены на продукты, некоторые подорожают на 12%.

Такой прогноз сделал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии «Труха Украина».

По его словам подорожание топлива в Украине, которое стало следствием роста мировых цен на фоне войны на Ближнем Востоке, не слишком будет влиять на ценообразование.

Денис Марчук отметил, что рост цены на 5-7 гривен — это «не так существенно» для бизнеса, который занимается продуктами питания.

«Но у нас есть очень важная составляющая, что топливо сейчас используется в формировании цен на энергетику, потому что мы используем очень большое количество дизтоплива для работы генераторов. Вот здесь мы будем закладывать основу в себестоимости, которая будет приводить к росту цен, потому что фактор энергоносителей остается ключевым в формировании цены на конечный продукт питания», — подчеркнул он.

Какие продукты подорожают

В ближайшее время эксперт прогнозирует подорожание овощей, связанное, как с упомянутым фактором, так и сезоном.

«У нас качественного предложения становится меньше после зимовки, соответственно спрос не уменьшается и соответственно качественный товар будет дорожать», — пояснил Марчук.

По его прогнозу, овощи в среднем могут вырасти в цене на 10-12%, пока не увеличится предложение — не появятся, выращенные на открытом грунте.

«Теплицы это достаточно дорогое удовольствие на сегодняшний день, потому что тоже требуют значительного количества энергетики», — отметил эксперт.

Также, по его словам, произойдет подорожание хлеба на 1,5-2%. Марчук объясняет, что ключевыми факторами здесь остаются стоимость энергоносителей, логистики и расходы на заработную плату работникам.

«Цена на мясо и молочные продукты, тоже частично будет подорожание, потому что у нас после поста начнется подготовка к Пасхальным праздникам и это обычно влечет за собой ценовые колебания. Я не думаю, что это будет значительный рост, но 3-5% будет», — предположил Денис Марчук.

Напомним, председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал операторов топливного рынка не завышать цены на бензин во время войны и предупредил о возможном вмешательстве Антимонопольного комитета.