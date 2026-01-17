В Украине вырастут цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

Сигареты. / © pixabay.com

В Украине в этом году существенно вырастет стоимость сигарет из-за повышения акцизных ставок. Цена одной пачки примерно увеличится на 2–3,5 грн.

Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Алексей Леонов в эфире «День.LIVE».

По его словам, в Украине введен обновленный порядок расчета акцизного налога на табачные изделия, жидкости для электронных сигарет и топливо. Эти изменения являются частью долгосрочной стратегии гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского союза.

«В Украине происходит увеличение стоимости сигарет и частично стоимости топлива из-за увеличения акциза. Процесс по сигаретам начался еще в 2018-м. Это плановое ежегодное повышение акциза для того, чтобы Украина соответствовала европейским нормам стоимости акциза», — пояснил депутат.

Леонов подчеркнул, что Верховная Рада совместно с правительством приняла решение снизить скорость поднятия этого акциза до 2029-го, а не до 2027-го — как планировалось ранее.

По словам депутата, акцизный налог формирует около 10,5% всех бюджетных поступлений.

Кроме того, говорит он, рост цен на табачные изделия сопровождается уменьшением количества курильщиков, что соответствует стратегии здравоохранения, применяемой и в странах ЕС.

Как сообщалось, с 1 января 2026-го стартовал очередной этап повышения акцизов, а потому это автоматически прибавило стоимости горючего. Эксперт Геннадий Рябцев говорит, что по «сухой» арифметике это должно поднять цены на АЗС в среднем на 1,5–2,5 грн/л. Однако реальность может быть более мягкой.