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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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В Украине вырастут цены на стратегический продукт: о чем идет речь

В Украине с начала 2025 года стремительно дорожает растительное масло. Уже в августе следует ожидать нового скачка цен.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Растительное масло прибавит в цене

Растительное масло прибавит в цене / © Pixabay

В Украине ожидается незначительное удорожание растительного масла. Продукт, используемый украинцами для приготовления многих блюд, прибавит в цене уже в августе.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

На агрорынке уже выросла стоимость зерна, поскольку начался активный экспорт этой продукции за границу. Однако причина для удорожания масла на внутреннем рынке, как объяснил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, несколько другая.

«Увеличится ли цена на растительное масло на внутреннем рынке? Да, но не думаю, что существенно. В сезон консерваций — в августе, когда будет наблюдаться высокий спрос среди населения на масло, цена может колебаться в пределах нескольких гривен. Но существенного удорожания не будет», — заверил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожает хлеб. Основная причина — неурожай пшеницы. По данным экспертов, цены на хлеб взлетят на 25%.

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Дата публикации
Количество просмотров
434
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