В Украине вырос пассажиропоток в аэропортах: сколько человек воспользовались услугами

В Украине вырос пассажиропоток в аэропортах: сколько человек воспользовались услугами

Авиакомпании выполнили более 47 тысяч коммерческих рейсов.

За восемь месяцев пассажиропоток через украинские аэропорты вырос на 65%.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Услугами аэропортов воспользовались почти десять миллионов пассажиров.

Кроме того, с начала 2021 года украинские авиакомпании выполнили более 47 тыс. коммерческих рейсов. Эта цифра на 69% больше, чем в прошлом году.

Как сообщалось, с начала пандемии привычные путешествия украинцев изменились. В настоящее время для путешествия надо тщательно проверять правила въезда в тую или иную страну, а также ее противоэпидемические мероприятия. Чаще всего украинцы интересуются условиями въезда в Польшу и Италию. Далее в списке Испания, а на четвертом месте — Турция. Замыкает топ-5, по запросам украинцев, Греция.

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