В Украине выросла средняя пенсия: как увеличились выплаты

С января этого года выплаты выросли на 784 грн.

С начала 2020 года средняя пенсия в Украине выросла на четверть.

Об этом сообщает Минсоцполитики, рассказали в Сніданку з 1+1.

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С января этого года выплаты выросли на 784 грн. Сейчас средняя пенсия составляет 3866 грн

В ведомстве рассказали, что рост выплат стал возможным благодаря увеличению размера минимальной пенсии. В Минсоцполитики пообещали, что в следующем году пенсии будут расти и дальше.

В первую очередь ежемесячные доплаты получат пенсионеры в возрасте 70-75 лет. Также в министерстве планируют повышение пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также дважды пересчитают пенсии в связи с ростом прожиточного минимума.

Как сообщалось, в Украине с 2023 года заработает накопительная пенсионная система. Отчисления будут обязательными для всех работников, и в результате появится возможность получать выплаты и из солидарной системы, и с накопительной.

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