В Украине выросла средняя зарплата: где платят больше всего

Украинцы получают больше денег / © УНИАН

В июле 2025 года средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 26 499 грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что самые высокие зарплаты в июле получали в Киеве (40546 грн), Луганской (34553 грн) и Днепропетровской (27413 грн) областях.

Самые низкие показатели зафиксированы в Черниговской области (19 920 грн), Кировоградской (19 522 грн) и Черновицкой (19 202 грн) областях.

Самые высокие зарплаты у работников ИТ, финансов и авиации, а самые низкие — в образовании, культуре и творческих сферах.

В Госстате отметили, что данные о средней заработной плате формируются на основе отчетов, которые представляют предприятия, учреждения и организации с количеством 10 и более работников. В целом, уровень средней заработной платы зависит от структуры экономики региона.

Напомним, Минфин прогнозирует, что минималка украинцев на 2026-2028 годы будет меньше, чем ожидалось, но прожиточный минимум будет выше. С 1 января 2026 года минимальную зарплату повысят до 8647 гривен вместо ожидаемых 8688 гривен.

Кроме того, в 2026 году в Украине ожидается повышение прожиточного минимума. Его конкретный размер будет определяться в соответствии с категорией, к которой принадлежит гражданин.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призывает пересмотреть прожиточный минимум и потребительскую корзину в Украине. Гетманцев заявил о недопустимом разрыве в пенсионных выплатах, где минимальная пенсия составляет 2,3 тыс. грн, а максимальная — 390 тысяч грн, что создает разницу в 165 раз.