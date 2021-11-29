В Украине выросла средняя зарплата: где получают больше всего и меньше

В Украине выросла средняя зарплата: где получают больше всего и меньше

Средняя зарплата в Украине официально трудоустроенных сотрудников за ноябрь 2021 достигла 14 045 грн.

Реальная заработная плата в Украине в октябре 2021 года увеличилась на 4% по сравнению с октябрем 2020 года. Наивысшую зарплату получили в Киеве, самую маленькую – в Черновицкой области.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

"Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре 2021г. составила 14045 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн). По сравнению с сентябрем средняя заработная плата уменьшилась на 1,4%, а за последние 12 месяцев (по отношению к октябрю 2020г.) увеличилась на 15,4%", — отметили в Госстате.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре-2021 по октябрь-2020 зафиксировали в следующих регионах:

Хмельницкой (на 18,5%), Полтавской (на 17,6%), Сумской (на 17,1%), Винницкой и Волынской (на 16,8%), Харьковской (на 16,7%), Черкасской (на 16,5%), Ровенской (на 16,2%) Черниговской (на 15,7%), Житомирской и Львовской (на 15,5%) Киеве (на 17,1%).

В Госстате отмечают, что самый высокий уровень средней зарплаты в прошлом месяце — в Киеве (20 481 грн), самый низкий — в Черновицкой области (10 878 грн).

Напомним, ранее в Госстате назвали причины, от которых умирали украинцы в этом году.

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