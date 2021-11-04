В Украине выросла средняя зарплата: как изменились выплаты

Самая высокая средняя зарплата в Киеве.

Средняя зарплата украинцев за сентябрь выросла почти на 250 гривен.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По данным Госстата, до налогообложения ее размер составил более 14 тысяч гривен. Больше всего в первый месяц осени получали работники в столице – более 20 тысяч.

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Среди областей лидирует Донецкая область. Здесь средняя зарплата составила более 15 тысяч гривен. Более 14 тысяч гривен получали в сентябре работники в Киевской, Николаевской и Запорожской областях.

В тройку регионов с самым низким уровнем дохода вошли Черновицкая, Черниговская и Херсонская области. Там работники получают в среднем 11 тысяч гривен.

Как сообщалось, почти половина работодателей (48,9%) планируют повысить зарплату работникам в 2022 году, в то же время 42,9% еще не определились. 36,5% работодателей сообщили, что планируют увеличивать зарплаты до конца этого года, а 35,3% оставят их на текущем уровне. Еще 27,7% работодателей до сих пор не определились, 0,5% работодателей не указали эти данные в ходе опроса.

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