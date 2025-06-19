Украинцы стали получать больше / © УНІАН

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Средняя зарплата в Украине выросла до 23 460 гривен.

Об этом сообщил Госстат.

Сейчас средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте составляет примерно 564 доллара. Это выше уровня, который был до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Быстрые темпы роста зарплат наблюдались в авиационном транспорте (на 51,5%), сельском хозяйстве (на 46,9%) и строительстве (на 35,3%).

В некоторых регионах Украины предлагают зарплаты примерно 90 тысяч гривен из-за дефицита квалифицированных специалистов на рынке труда. Особенно востребованы фрезеровщики, токари и инженеры.

Напомним, с начала года в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, предполагающих повышение минималки 2025 года. Однако вероятность того, что эти документы будут одобрены, не слишком высока.

Согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», минимальная заработная плата (МЗП) с 1 января 2025 года осталась на уровне 8 000 грн.

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Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в 2025 году вырастет до 25 732 грн, что на 18,4% больше, чем в прошлом. Такой прогноз Кабмина. Однако с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 12,4% реальный рост составит всего 6,5%. Наибольшее повышение зарплат ожидается в перерабатывающей промышленности и средних предприятиях.