В Украине выросла средняя зарплата: кто получает больше всего

В конце 2024 года в Украине средняя заработная плата увеличилась на 23,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Наибольший рост наблюдается в следующих сферах:

ИТ-специалисты и представители телекоммуникационной сферы — они зарабатывают почти 52,5 тысяч грн

специалисты по авиационному транспорту — 43,9 тысяч грн

специалисты в финансовой и страховой сферах — 41,4 тысяч грн

Например, маленькие зарплаты у украинцев, связавших свою жизнь с культурой. Сотрудники библиотек, театров и музеев ежемесячно получают в среднем более 13 тысяч грн

Какая зарплата в других сферах:

образование — 14,6 тысяч грн

здравоохранения и предоставления социальной помощи — не менее 16,9 тысячи грн

в сфере гостинично-ресторанного хозяйства не дотягивают до 15,9 тысяч грн

почтовой сфере — едва превышают показатель в 16,1 тысячи грн

Средняя зарплата строителей — чуть более 16,9 тысячи грн

работники ведущей экспортной отрасли — сельского хозяйства получают 17,6 тысяч грн

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в 2025 году вырастет до 25 732 грн, что на 18,4% больше, чем в прошлом. Такой прогноз Кабмина. Однако с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 12,4% реальный рост составит всего 6,5%. Наибольшее повышение зарплат ожидается в перерабатывающей промышленности и средних предприятиях.

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