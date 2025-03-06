В Украине выросла средняя зарплата: кто получает больше всего

Спрос на рабочие специальности продолжит расти из-за активного восстановления страны.
В конце 2024 года в Украине средняя заработная плата увеличилась на 23,1%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Наибольший рост наблюдается в следующих сферах:
- ИТ-специалисты и представители телекоммуникационной сферы — они зарабатывают почти 52,5 тысяч грн
- специалисты по авиационному транспорту — 43,9 тысяч грн
- специалисты в финансовой и страховой сферах — 41,4 тысяч грн
- Например, маленькие зарплаты у украинцев, связавших свою жизнь с культурой. Сотрудники библиотек, театров и музеев ежемесячно получают в среднем более 13 тысяч грн
Какая зарплата в других сферах:
- образование — 14,6 тысяч грн
- здравоохранения и предоставления социальной помощи — не менее 16,9 тысячи грн
- в сфере гостинично-ресторанного хозяйства не дотягивают до 15,9 тысяч грн
- почтовой сфере — едва превышают показатель в 16,1 тысячи грн
- Средняя зарплата строителей — чуть более 16,9 тысячи грн
- работники ведущей экспортной отрасли — сельского хозяйства получают 17,6 тысяч грн
Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в 2025 году вырастет до 25 732 грн, что на 18,4% больше, чем в прошлом. Такой прогноз Кабмина. Однако с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 12,4% реальный рост составит всего 6,5%. Наибольшее повышение зарплат ожидается в перерабатывающей промышленности и средних предприятиях.
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