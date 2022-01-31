В Украине выросла средняя зарплата: в каких отраслях платят больше всего

В Украине выросла средняя зарплата: в каких отраслях платят больше всего

Самые высокие зарплаты получают работники сферы "Авиационный транспорт".

В Украине средняя зарплата штатных работников за прошлый год выросла на 20,9% и составляет 14 014 гривен.

Об этом идет речь в отчете Государственной службы статистики Украины.

Также читайте Сало начало терять в цене

По данным статистического ведомства, самые высокие зарплаты получают работники авиационного транспорта. Их заработная плата за год выросла на 31,5% и составляет 28 506 гривен. Далее следуют зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации" (выросли на 28,4% и составляют 25 530 гривен) и "Финансовая и страховая деятельность" (выросли на 17,6% до 23 975 гривен).

Что касается средней зарплаты врачей, то их выплаты за год выросли на 31,5% и составляют 11 825 гривен. Зарплата педагогов повысилась на 27,5% и сейчас составляет 11 817 гривен.

Меньше всего платят в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где зарплаты выросли на 20,1%, но составляют всего 8 214 гривен.

Напомним, задолженность по зарплатам в Украине выросла за год на 70 миллионов гривен. Сейчас общая сумма долга – более 3 миллиардов.

Читайте также: