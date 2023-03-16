В Украине выросла стоимость медицинских препаратов и услуг: как изменились цены

За прошлый год цены подскочили более чем на 20%.
В Украине за год на 20,2% подорожали товары и услуги здравоохранения. Выросла как стоимость препаратов, так и амбулаторных услуг.
Об этом сообщили в Госстате.
Отмечается, что фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подорожали на 21,3%. Амбулаторные услуги, в том числе лечение на дому, выросли в цене на 18,9%.
В течение последнего месяца цены изменились не столь существенно. Общее удорожание составило всего 0,8%. В частности:
- фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование выросли в цене на 0,4%;
- амбулаторные услуги – на 1,6%.
В Госстате отмечают, что в феврале-2023 все группы товаров и услуг подорожали на 24,9%. Больше всего возросла стоимость транспорта – на 33,6%, а также продукты питания на 31,5%.
Напомним, на украинских рынках и магазинах в феврале 2023-го выросли цены. В частности, подорожали овощи. Впрочем, подешевели крупы и яйца.
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