В Украине выросла стоимость молочных продуктов: какова причина

В Украине стало меньше сырого молока.

В Украине выросли цены на молокопродукты.

Об этом заявляет Ассоциация производителей молока, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Аналитики говорят, что причина повышения цен — это уменьшение предложения сырого молока. Соответственно, прогнозируют увеличение стоимости всего на 30 копеек в течение двух месяцев. Эксперты объясняют: все зависит от стоимости кормов урожая.

Как сообщалось, дефицит картофеля прогнозируют в Украине. Эксперты жалуются на низкий урожай и неприглядную для покупателей качество бульбу. Картофель вырос мелким — не более 30 миллиметров в диаметре. Ранее такой картофель отдавали на крахмал или скармливали скоту, но в этом году ее вынуждены поставлять.

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