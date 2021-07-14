В Украине выросла стоимость продуктов: что подорожало больше всего

В Украине выросла стоимость продуктов: что подорожало больше всего

Больше всего подорожали сахар и масло.

В течение июня существенно повысились цены на продукты.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1 со ссылкой на данные Госкомстата.

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Больше всего подорожали сахар и масло. В ведомстве отметили, что в июне зафиксировали скачок цен на хлеб, яйца и мясо. В то же время, по данным аналитиков, овощи и фрукты подешевели почти на 10%.

Кроме того, в Госстате сообщают о повышении коммунальных тарифов из-за подорожания газа и электроэнергии. Кроме того, о повышении стоимости транспортных перевозок — из-за подорожания топлива.

Как сообщалось, с осени этого года тарифы на тепло в Украине увеличат на 40%, а в некоторых регионах — на 70%. Повышение стало возможным после того, как правительство передало право устанавливать цены на коммунальные услуги органам местного самоуправления. О намерениях поднять тарифы уже заявили в Черновцах, в Киеве и Кременчуге Полтавской области.

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