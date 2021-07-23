В Украине выросли цены на сливочное масло: причина подорожания

Уменьшился импорт продукта.

Цены на сливочное масло на мировом рынке падают, а на украинском — растут.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Специалисты говорят, что тенденция наблюдается из-за незначительного импорт продукта. В июне в Украину завезли 280 тонн сливочного масла. Всего за первое полугодие вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года — всего три тысячи тонн.

Эксперты говорят, что цена на продукт должна снизиться в ближайшее время. Дело в том, что в конце июля увеличится импорт недорогого сливочного масла, в частности из соседней Польши.

Как сообщалось, цена на подсолнечное масло вырастет еще на 30%. Эксперты прогнозируют, что уже осенью литр масла будет стоить более 100 гривен. Среди причин такого подорожания — стоимость сырья и сезонность продукта.

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