В Украине выросли минимальная заработная плата и прожиточный минимум – какая сумма

В Украине с 1 января 2024 года минимальная заработная плата выросла на 400 грн – до 7,1 тыс. грн.

В соответствии с законом "О государственном бюджете на 2024 год", который вступил в силу с 1 января, минимальная заработная плата повысилась с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. грн.

Также с 1 января общий показатель прожиточного минимума вырос с 2589 грн до 2920 грн. Для детей до шести лет прожиточный минимум теперь составляет 2563 грн, для детей от шести до 18 лет – 3196 грн, для трудоспособных лиц – 3023 грн, для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Напомним, с апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине составит 8000 грн (+900 грн).

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