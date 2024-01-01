Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине выросли минимальная заработная плата и прожиточный минимум – какая сумма

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине выросли минимальная заработная плата и прожиточный минимум – какая сумма

Гривна / Фото: УНИАН

В Украине повысили минимальную заработную плату.

В Украине с 1 января 2024 года минимальная заработная плата выросла на 400 грн – до 7,1 тыс. грн.

В соответствии с законом "О государственном бюджете на 2024 год", который вступил в силу с 1 января, минимальная заработная плата повысилась с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. грн.

Также с 1 января общий показатель прожиточного минимума вырос с 2589 грн до 2920 грн. Для детей до шести лет прожиточный минимум теперь составляет 2563 грн, для детей от шести до 18 лет – 3196 грн, для трудоспособных лиц – 3023 грн, для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Напомним, с апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине составит 8000 грн (+900 грн).

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
127
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация