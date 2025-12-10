ТСН в социальных сетях

176
1 мин

В Украине выросли цены: что больше всего подорожало в ноябре

Антирекорд ноября: яйца стали лидером подорожания среди всех товаров, добавив к своей стоимости 12,6% за месяц.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пустой кошелек

Пустой кошелек / © pixabay.com

Потребительские цены в Украине в ноябре 2025 года выросли на 9,3% в годовом измерении и на 0,4% по сравнению с октябрем, что свидетельствует о продолжении инфляции.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Больше всего среди продуктов питания подорожали яйца (+12,6%) и овощи (+4,6%), тогда как фрукты и сахар, наоборот, подешевели.

В ноябре в Украине подешевели такие продукты:

  • фрукты — на 3,0%,

  • сахар — на 2,3%

  • одежда и обувь — на 2,3% (обувь — на 2,9%, одежда — на 1,9%),

  • фармацевтическая продукция — на 2,0%,

  • мясо и мясопродукты — на 0,7%.

В ноябре в Украине подорожали такие продукты:

  • яйца — на 12,6% (наибольший рост цен среди товаров),

  • овощи — на 4,6%,

  • сало — на 3,1%,

  • рыба и рыбные продукты — на 2,0%,

  • подсолнечное масло — на 1,6%,

  • железнодорожный пассажирский транспорт — также на 1,6%,

  • цены на алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,2%.

Цены в сфере транспорта повысились на 0,5%, что обусловлено подорожанием железнодорожных пассажирских перевозок на 1,6%, автомобильных — на 0,6%, а также ростом стоимости топлива и масел на 0,5%.

К слову, глава Союза украинского крестьянства Иван Томич предупредил об ожидаемом росте цен на основные продукты питания в среднем на 10% накануне рождественских и новогодних праздников. По его прогнозу, это коснется ключевых товаров праздничного стола, в частности мяса (свинины и некоторых видов курятины), растительного масла и яиц.

