- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине выросли цены: что больше всего подорожало в ноябре
Антирекорд ноября: яйца стали лидером подорожания среди всех товаров, добавив к своей стоимости 12,6% за месяц.
Потребительские цены в Украине в ноябре 2025 года выросли на 9,3% в годовом измерении и на 0,4% по сравнению с октябрем, что свидетельствует о продолжении инфляции.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Больше всего среди продуктов питания подорожали яйца (+12,6%) и овощи (+4,6%), тогда как фрукты и сахар, наоборот, подешевели.
В ноябре в Украине подешевели такие продукты:
фрукты — на 3,0%,
сахар — на 2,3%
одежда и обувь — на 2,3% (обувь — на 2,9%, одежда — на 1,9%),
фармацевтическая продукция — на 2,0%,
мясо и мясопродукты — на 0,7%.
В ноябре в Украине подорожали такие продукты:
яйца — на 12,6% (наибольший рост цен среди товаров),
овощи — на 4,6%,
сало — на 3,1%,
рыба и рыбные продукты — на 2,0%,
подсолнечное масло — на 1,6%,
железнодорожный пассажирский транспорт — также на 1,6%,
цены на алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,2%.
Цены в сфере транспорта повысились на 0,5%, что обусловлено подорожанием железнодорожных пассажирских перевозок на 1,6%, автомобильных — на 0,6%, а также ростом стоимости топлива и масел на 0,5%.
К слову, глава Союза украинского крестьянства Иван Томич предупредил об ожидаемом росте цен на основные продукты питания в среднем на 10% накануне рождественских и новогодних праздников. По его прогнозу, это коснется ключевых товаров праздничного стола, в частности мяса (свинины и некоторых видов курятины), растительного масла и яиц.