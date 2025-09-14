В Украине выросли цены на мясо: чего ожидать осенью

Мясо / © www.freepik.com/free-photo

Стоимость всех основных видов мяса в Украине выросла по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков, цены на говядину, свинину и курятину могут еще повыситься осенью из-за сезонного спроса и факторов производства.

Об этом пишет РБК Украина.

Сколько стоит мясо

Говядина — 361,45 грн/кг (в прошлом году 297,03 грн/кг)

Свинина — 215,28 грн/кг (в прошлом году 182,74 грн/кг)

Филе курятины — 239,55 грн/кг (в прошлом году 167,36 грн/кг)

«Мясо выросло в цене, и на это есть свои причины», — отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка. Он добавил, что конъюнктура рынка такова, что цены на более дешевые виды мяса подталкивают стоимость премиальных категорий.

Причины подорожания

Гопка пояснил, что в конце 2024 года в Украине сократилось поголовье свиней из-за активных боевых действий на Востоке, где располагались крупные предприятия. Это привело к росту закупочных цен на свинину и, как следствие, подорожанию говядины и курятины.

Эксперт добавил, что в первой половине 2025 года стоимость курятины также постепенно росла, но сейчас она стабилизировалась.

Возможно дальнейшее подорожание

По словам Гопки, Украина компенсирует нехватку свинины импортом, который вырос с 50-100 тонн до 200-250 тонн в год. Спрос на свинину традиционно растет перед зимними праздниками, что может спровоцировать новый скачок цен.

Стоимость курятины в дальнейшем будет зависеть от цен на корма, электроэнергию и мощности предприятий. «Если возникнут перебои со светом, придется использовать дизельные генераторы, что повысит расходы и цену продукции», — пояснил Гопка.

Экономист Олег Пендзин добавил, что рост цен на мясо также будет сдерживать покупательная способность населения. «Большого скачка не ожидаю. Мясо подорожало меньше, чем общая продовольственная корзина украинца. Если оно станет слишком дорогим, его не будут покупать», — подытожил эксперт.

