В Украине выросли цены на жилье, какие квартиры дорожают быстрее

Новостройка в Киеве

Цены на жилье в Украинепоказывает тенденцию к повышению, хотя на самом деле она больше зависит от ожиданий продавцов, чем от реальной ситуации на рынке.

Об этом сообщает Государственная служба статистики(Госстат).

По данным Государственной службы статистики, во втором квартале 2025 года цены на квартиры в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,9%. При этом годовая инфляция в июне достигла 15,9%, что фактически делает прирост стоимости жилья сопоставимым с общей динамикой цен в экономике.

На первичном рынке жилья средний рост цен составил 16,7%, а на вторичном - 14,8%. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры: на первичном рынке их стоимость выросла на 16,6%, на вторичном - на 14,2%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 16,7% и 14,2% соответственно, а трехкомнатные - на 15,5% и 13,6%. В целом цены на жилье в Украине повысились примерно на 15%, однако темпы роста различаются в зависимости от типа квартир и рынка.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) отмечает, что фактические сделки по покупке жилья на вторичном рынке почти не подтверждают статистику роста цен в объявлениях. "Хотя цены в объявлениях о продаже жилья с начала года выросли, фактические сделки этого не отражают. Фундаментального давления на цены пока нет", - сообщили в НБУ в июне 2025 года.

Эксперты советуют покупателям ориентироваться не только на объявленные цены, но и на реальные сделки, ведь рынок жилья демонстрирует расхождения между желанием продавцов получить большую сумму и фактическими возможностями покупателей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине массово пересматривают цены на квартиры, и наиболее разительная трансформация - в сегменте однокомнатного жилья. В Киеве и Львове квартиры уже стоят, как в Европе, а в Харькове или Николаеве цены фактически "замерзли".