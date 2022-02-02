В Украине выросли зарплаты в области сельского хозяйства

Средняя выплата – более 17 тыс. грн.

За год на 48% увеличилась зарплата работников сельского хозяйства.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В среднем такой работник в месяц получает 17,5 тыс. грн. Самая большая зарплата в декабре прошлого года была у специалистов отрасли финансовой и страховой деятельности – более 31 тыс. грн, а также информации и телекоммуникаций – почти 30 тыс. грн.

В числе лидеров город Киев, Киевская и Николаевская области. Самые низкие зарплаты – в Кировоградской области.

Как сообщалось, в Украине средняя зарплата штатных работников за предыдущий год выросла на 20,9% и составила 14014 гривен. По данным статистического ведомства, самые высокие зарплаты получают работники авиационного транспорта. Их заработная плата за год выросла на 31,5% и составляет 28506 гривен. Меньше всего платят в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где зарплаты выросли на 20,1%, но составляют всего 8 214 гривен.

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