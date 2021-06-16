В Украине выросло количество фрилансеров: где их больше всего

Их численность выросла на треть.

За год в Украине на треть увеличилось количество фрилансеров.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Результаты исследования международной платежной платформы свидетельствуют, что фрилансеры в течение двух последних лет стали зарабатывать больше. Так, зачисление денег на карточки украинцев выросли более чем 50%.

Больше всего поступлений было специалистам в столице, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Самыми прибыльными для украинцев оказались рынки США, Великобритании и Канады.

Как сообщалось, украинские сайты по поиску работы пестрят предложениями сезонной работы в отличие от прошлого лета. Хит сезона среди молодежи — работа в продажах, признают кадровые агентства. За рабочий день можно получить не менее 400 гривен. Не менее популярны вакансии официантов и барменов, где за смену можно заработать от полутысячи. Чуть больше — около 600 гривен дают за офисную работу, но и конкурс туда больше. Не исчезает спрос на администраторов, продавцов, поваров, горничных и аниматоров на украинских курортах.

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