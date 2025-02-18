В Украине выросло количество поддельных денег: какие банкноты самые популярные среди мошенников

Чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 и 200 гривен.

Уровень подделки гривны в 2024 году вырос по сравнению с предыдущими двумя годами, однако показатели остаются контролируемыми.

Об этом сообщил НБУ.

По итогам прошлого года на 1 млн настоящих банкнот приходилось 5,1 подделки, что меньше, чем в 2021 году (7,1). Чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 и 200 гривен. Банкноты нового образца составляют лишь 5,5% от всех изъятых подделок.

"Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты", — говорится в сообщении.

Иностранные валюты также стали объектом подделок, хотя их количество оставалось низким. Больше всего подделывали доллары США (93%) и евро (7%). Для предотвращения приема подделок Национальный банк рекомендует осуществлять валютно-обменные операции только через лицензированные пункты обмена.

Напомним, в НБУ объяснили, что происходит с ценами и к чему готовиться.

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