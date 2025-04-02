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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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В Украине выявили нарушения в коммунальных платежках: потребителям компенсируют почти миллион гривен

В результате проверок 18 предприятий оштрафовали более чем на 413 тыс. грн, еще 23 получили предписания о приведении тарифов в соответствие с законодательством.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Украине выявили нарушения в коммунальных платежках: потребителям компенсируют почти миллион гривен

В Украине обнаружены нарушения в коммунальных платежках. / © ТСН.ua

С начала 2025 года в Украине было проведено 36 внеплановых проверок предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. У 32 из них (88,9%) выявили нарушения в расчетах тарифов.

Об этом сообщили в Госпродслужбе.

В результате проверок 18 предприятий оштрафовали более чем на 413 тыс. грн, еще 23 получили предписания о приведении тарифов в соответствие с законодательством. Общая сумма, которую предприятия должны вернуть потребителям из-за незаконно завышенных начислений, составляет 948,9 тыс. грн.

Отдельно должностным лицам предприятий назначили штрафы на сумму 46,1 тыс. грн. В службе отмечают: проверки тарифов направлены на защиту прав граждан и обеспечение прозрачности в сфере ЖКХ.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор подчеркнул:

“Потребители не должны платить больше, чем предусмотрено законодательством”, — добавив, что предприятия должны действовать открыто и ответственно.

Ведомство также призывает граждан внимательно проверять свои счета и в случае подозрения на нарушение обращаться в территориальные управления службы.

Ранее сообщалось, что в 2025 году украинцам следует ожидать повышения стоимости электроэнергии и природного газа.

Дата публикации
Количество просмотров
388
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