В Украине взлетели цены на мясо: в каких регионах продукт стоит дешевле, а где дороже всего

В Украине взлетели цены на мясо: в каких регионах продукт стоит дешевле, а где дороже всего

Цены на мясо в Украине отличаются в регионах.

В Украине дорожает мясо крупного рогатого скота. Так, например, цена на говядину достигает 102,71 грн/кг, что на 16% больше прошлого года и на 1% больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает agronews.ua со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Отмечается, что по состоянию на начало июля средняя закупочная цена мяса крупного рогатого скота составила 42,6 тыс. Грн/тонна (без НДС). Таким образом, за год стоимость выросла на 10 за месяц на 2%, за неделю на 1%. Цены отличаются от регионов, в частности, дешевле на Юге — 36,75 тыс. грн; а самое дорогое на Центре — 49,88 тыс. грн.

В частности, за говядину просят до 102,71 грн/кг (с НДС). Цена зависит от региона. Так, дороже всего говядина стоит в центре — до 115,77 грн; несколько дешевле в северных областях — 101,45 грн. Дешевле можно купить говядину на Востоке — за 98,25 грн/кг. Меньше за это мясо платят на Западе — 95,38 грн. По южному региону, данные отсутствуют.

Напомним, в Украине дорожает свинина. Связано это с ростом цен на зерновые, которыми кормят домашних животных.

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