В Украине взлетели цены на подсолнечное масло: какая стоимость и чего ждать

В среднем стандартная бутылка стоит около 70 грн.

Подсолнечное масло в потребительской корзине украинцев стало одним из самых дорогих продуктов. Если еще полгода назад можно было купить бутылку за 40 гривен, то сейчас цена выросла почти вдвое.

Почему масло стало столь дорогим и чего ждать дальше — рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Цены на подсолнечное масло выросли. В одном из супермаркетов поллитра стоят от 40 гривен, 900 мл — более 70 грн, а трехлитровая бутылка — 225 грн. В другом супермаркете немного дешевле обойдутся три литра масла — 205 грн.

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В среднем стандартная бутылка стоит около 70 грн. Экономист Олег Пендзин говорит, что вырос спрос на масло на мировом рынке. Именно поэтому продавать у нас не могут дешевле, чем за рубежом. "Меньший общий объем семян подсолнечника, ибо неблагоприятные погодные условия. Увеличилась минимальная стоимость на 22%. Она автоматически изменила расходы на оплату труда, энергоносители выросли", — говорит она.

Назар Дячук работает аграрием уже 12 лет, из которых три — сеет подсолнухи. По его словам, в прошлом году был неурожай — меньше 30 миллионов тонн на всю страну. "Часть юга практически выгорела: там не было подсолнечника. Западная Украина немного большую имела урожайность — от трех до четырех. Не хватало сырья, поэтому выросла цена", — пояснил он.

Литр стоит уже 80 грн: почему выросла цена на подсолнечное масло

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