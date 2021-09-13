В Украине взлетели цены на такси: какие причины подорожания и есть ли способ сэкономить

В Украине взлетели цены на такси: какие причины подорожания и есть ли способ сэкономить

В Киеве на стоимость влияют пробки.

Недешевое удовольствие. Украинцы из совершенно разных городов стали замечать, что пользоваться такси в последнее время стало дороже.

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Почему цены растут и так отличаются, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 13 сентября.

"Раньше было дешевле. Вообще цены в последнее время не нравятся. Они выросли где-то, мне кажется, на 30%. Цены выросли, а качество услуг при этом осталась неизменным", — говорит Марьяна из Киева, которая периодически заказывает такси. О подорожании сообщают также и в Херсоне, и других городах.

Владелец одной из столичных служб такси говорит, что на стоимость в Киеве влияют пробки. "Стоимость топлива не столь возросла. И вообще бензин, дизель или газ — это только 20% цены проезда. Поэтому из-за роста стоимости литра на гривну или две, услуга такси не может подорожать на треть. Сейчас на цену проезда в основном влияют пробки", — объясняет владелец столичной службы такси Андрей Антонюк и добавляет, что пробки за последний год увеличились колоссально.

И именно поэтому — ценовые скачки. Ведь одна и та же дорога в разное время загружена по-разному. Однако у легальных перевозчиков таких резких скачков нет. Максимум — 25-30%. В разы растут цены у так называемых "агрегаторах". Это приложения, которые связывают клиента со случайным водителем, который также пользуется программой. Часто такие "таксисты" не имеют никаких прав легально работать. Есть такие случаи, когда посредники пытаются просто на этой ситуации заработать.

Поэтому чтобы сэкономить деньги, можно попробовать поискать легальную службу такси вашего города и отдавать предпочтение ей. Да, базовые цены у таких перевозчиков выше, чем в диспетчерских службах. Однако цена прыгать резко не будет. К тому же с легальным такси можно сэкономить и время, ведь только у таких перевозчиков есть законное право передвигаться полосами общественного транспорта.

Почему цены на такси растут и так сильно различаются

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