В Украине взлетели цены на овощ из борщевого набора

Капуста / © Pixabay

В Украине с начала недели зафиксирован рост цен на белокочанную капусту

Об этом рассказали аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что это связано с недостатком предложения на рынке, поскольку период реализации средних сортов уже завершился, а урожай поздних сортов только начинает поступать.

Сейчас украинский рынок капусты находится в состоянии межсезонья. Продажа средних сортов практически закончилась, а поздняя капуста появляется на рынке лишь от единичных хозяйств. Такое ограниченное предложение в сочетании с высоким спросом создает благоприятные условия для роста цен.

На сегодняшний день фермеры в основных регионах Украины предлагают капусту по цене от 7 до 16 грн/кг ($0,17-$0,39/кг), в зависимости от качества и объема партии. Эта цена в среднем на 27% выше, чем была в конце прошлой недели.

Производители объясняют такое резкое подорожание несколькими факторами. Во-первых, значительно сократилось предложение, поскольку основная часть урожая средних сортов уже реализована, а сбор поздней капусты еще не приобрел массовый характер. Во-вторых, спрос на этот овощ остается очень высоким, что также подталкивает цены вверх.

Стоит отметить, что, несмотря на текущий рост, цены на белокочанную капусту в Украине в среднем на 36% ниже, чем были в этот же период прошлого года. Участники рынка не исключают, что в начале следующей недели цены могут вырасти еще больше. Однако они прогнозируют, что уже через неделю стоит ожидать существенного снижения цен, поскольку на рынок начнет массово поступать капуста поздних сортов.

Напомним, ранее мы писали о том, в Украине на прошлой неделе заметно снизились цены на картофель и овощи «борщевого набора», хотя на некоторые другие продукты наблюдается рост.