В Украине снова дорожают тепличные помидоры — цены пошли вверх на фоне сокращения предложения импортной продукции. Основным фактором стало уменьшение поставок, в частности из Турции, что совпало со стабильным спросом на рынке.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их данным, в течение последних недель спрос на томаты был невысоким, из-за чего импортеры вынуждены были уменьшить объемы поставок. В результате предложение продукции на внутреннем рынке сократилось. В то же время даже умеренный спрос в этих условиях спровоцировал новую волну повышения цен в сегменте тепличных овощей.

Цены на помидоры стремительно растут — сколько стоит килограмм

По состоянию на конец текущей недели тепличные помидоры в Украине продаются в пределах 140-160 грн за килограмм (3,19-3,65 доллара за кг). Это в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Эксперты объясняют такую ценовую динамику прежде всего уменьшением поставок импортной продукции. Основным поставщиком томатов на украинский рынок пока остается Турция, и на объемы поставок влияет сезонный фактор.

Также отмечается, что нынешние цены существенно превышают прошлогодние показатели. В частности, стоимость тепличных помидоров уже в среднем на 89% выше, чем в этот же период 2025 года.

«Участники рынка также не исключают дальнейшего роста цен, если поставки томатов из Турции в Украину в ближайшее время не стабилизируется. В то же время стоит добавить, что реализация помидоров в местных тепличных комбинатах начнется не раньше середины апреля этого года», — отметили аналитики.

Напомним, в Украине продолжается стремительное снижение цен на репчатый лук — несмотря на ожидания фермеров, что весной он подорожает. Сейчас овощ продают уже в среднем на 19% дешевле, чем в начале прошлой рабочей недели.

Также третью неделю подряд фиксируют снижение цен на столовую свеклу. В то же время ранее сообщалось, что до конца марта 2026 года подорожает молочная продукция.

Также в Украине дешевеют отдельные овощи, тогда как цены на гречку растут. В Верховной Раде объяснили причины такого подорожания.

Ранее мы сообщали, что в Украине фиксируют очередное удешевление картофеля из-за слабого спроса и увеличения предложения. Часть урожая фермеры вынуждены быстро распродавать из-за ухудшения качества.