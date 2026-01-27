В Украине взлетят цены на сигареты и топливо: сколько придется платить

Сигареты и топливо / © ТСН

В Украине в этом году планируют повысить цены на сигареты и топливо: пачка табачных изделий подорожает на 2-3,5 гривны, а литр топлива — на 1-2 гривны.

Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, пишет Судебно-юридическая практика.

По его словам, в Украине продолжается плановый рост цен на табачные изделия и топливо, связанный с увеличением акцизных ставок. По словам Леонова, среднее подорожание сигарет в 2026 году составит около 2-3,5 гривны за пачку. В то же время бензин и дизельное топливо подорожают в пределах 1-2 гривен за литр.

Парламентарий пояснил, что повышение акциза на табачные изделия является системным процессом, который стартовал еще в 2018 году с целью приближения украинских налоговых ставок к европейским стандартам. В этом году парламент и правительство приняли решение замедлить темпы роста акциза.

«Мы планировали завершить повышение акциза до 2027 года, однако совместно с правительством решили продлить этот процесс почти до 2029-го, согласовав его с европейскими партнерами», — сообщил Леонов.

Относительно топлива, депутат отметил, что его цена формируется не только из-за акциза. Значительное влияние на стоимость имеют мировые цены на нефть и логистические расходы, которые выросли из-за постоянных обстрелов и необходимости изменения маршрутов доставки.

Отдельно парламентарий подчеркнул, что повышение акциза на сигареты имеет и положительный эффект для общественного здоровья. По его словам, увеличение налогов на табачные изделия уменьшает количество курильщиков в Украине и является частью стратегии здравоохранения, которую активно поддерживает Европейский Союз.

«Рост акциза — это не только экономический вопрос, но и инструмент борьбы за здоровье граждан. Такая практика эффективно применяется во многих европейских странах», — добавил Леонов.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 января стартовал очередной этап повышения акцизов, что автоматически добавляет стоимости каждому литру горючего.