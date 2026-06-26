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В Украине за два месяца сгорело более 150 АЗС: почему нет топливного дефицита, как в России — объяснил экс-министр инфраструктуры
Система бесперебойной поставки топлива предполагает повышенные цены на АЗС.
За последние два месяца в Украине сгорело более 150 АЗК. Почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры, но не ощущается такая ситуация, которая происходит в РФ.
Об этом заявил бывший кололо Министерства инфраструктуры Андрей Пивоварский.
«На первый взгляд это напоминает ситуацию в России. Но результат — кардинально разный. В России после ударов возникают очереди на заправках, дефицит горючего в отдельных регионах и перебои со снабжением. В Украине таких проблем нет», — заявил Пивоварский.
Он заявил, что причина в том, что у Украины диверсифицированный топливный рынок, десятки поставщиков, различные маршруты импорта, конкуренция и разветвленная логистика.
«Если выпадает одно звено, его подстраховывают другие», — заявил он, и добавил, что такая модель имеет свою цену, поэтому на заправках цены на бензин падают постепенно.
«Цены на нефтепродукты живут своей жизнью. Они зависят от баланса спроса и предложения в мире, загруженности НПЗ, логистики, запасов, сезонных факторов и военных рисков. Кроме того, Украина покупает горючее за валюту. В начале обострения на Ближнем Востоке доллар стоил около 43,20 грн, сегодня – почти 45 грн. И этот фактор также оказывает непосредственное влияние на конечную цену ресурса», — заявил Пивоварский.
Ранее сообщалось, что бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если мировые цены на нефть снизятся до $50 за баррель .
Мы ранее информировали, что в Запорожье российские войска ударили по одной из автозаправочных станций .