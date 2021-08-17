В Украине за год на треть уменьшилось количество безработных

В Украине за год на треть уменьшилось количество безработных

Сейчас зарегистрировано 315 тыс. человек, которые не работают.

В течение года в Украине уменьшилась количество безработных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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По состоянию на 16 августа количество людей, которые не работают, составляет 315 тыс. — это на 179 тыс. меньше, чем в это время в прошлом году. "Количество официально зарегистрированных безработных на 36% меньше, чем на эту дату в прошлом году", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко анонсировал дополнительные меры по созданию рабочих мест и трудоустройства безработных. "При реализации таких программ и проектов отдельный фокус на выполнение показателей трудоустройства, в частности, на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс", — подчеркнул он.

Как сообщалось, с 1 июля в Украине проводятся проверки предприятий на счет официального трудоустройства сотрудников. В случае выявления нарушений трудовых отношений предпринимателям грозит штраф в 60 000 гривен. Годовой оборот зарплаты в конвертах в стране оценивают почти в полтриллиона гривен.

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