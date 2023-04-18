В Украине за год подорожали коммунальные услуги: за что приходится платить больше всего

В Госстате сообщили о ценах на коммуналку в марте 2022 и 2023 годов.
В Украине подорожали коммунальные услуги: только за март 2023 года подорожание произошло почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные украинского Госстата.
В марте стоимость "коммуналки" в Украине выросла в целом на 4,6%. Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья: цены выросли на 22,9%.
- Стоимость услуг по уборке мусора выросла на 17%;
- стоимость водоснабжения – на 1,6%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,5%;
- канализация – на 1,2%;
- горячая вода, отопление – на 0,2%.
В то же время, не изменилась стоимость электроэнергии. А вот газ вообще подешевел – на 0,4%.
Если сравнивать март 2023 года с февралем этого же года, то за месяц стоимость компуслуг снизилась на 0,1%. Однако некоторые услуги все же прибавили в цене:
- содержание и ремонт жилья – на 0,4%;
- уборка мусора – на 2,8%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,2%.
Не подорожали за месяц водоснабжение, канализация, электроэнергия, газ, горячая вода, отопление.
Напомним, правительство до 30 апреля продлило действие специального периода со льготными ценами на электроэнергию.
Отметим, что тарифы на водоснабжения и водоотвод в Украине могут подорожать уже в ближайшее время, если соответствующее решение будет принято в НКРЭКУ.
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