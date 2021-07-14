В Украине за год стоимость свеклы выросла на 90%: в каком регионе самые высокие цены

В Украине за год стоимость свеклы выросла на 90%: в каком регионе самые высокие цены

За неделю свекла подорожала на 26%.

Цены на свеклу в Украине значительно выросли. По сравнению с прошлой неделей стоимость популярного овоща выросла на 26%, с предыдущим месяцем — на 33%. В то же время за год свекла подорожала аж на 90%.

Об этом пишет Агроцентр.

Так, сейчас средняя цена производителей свеклы достигает 11,3 грн/кг (с НДС). В то же время в регионах разная стоимость килограмма этого овоща. Например, на Западе свекла самая дешевая и стоит — 8,5 грн/кг на Севере — 10,17 грн/кг. Дороже всего овощ стоит в центральных и южных областях — 13,17 грн/кг и 13,36 грн/кг, соответственно. Насчет восточного региона, то данные отсутствуют.

Напомним, в Украине в рознице подешевели яблоки. Причиной падения цен эксперты называют большой выбор сезонных косточковых фруктов и широкий ассортимент ягод из-за чего спрос на яблоко невысок.

Ранее сообщалось, что на украинских рынках и в магазинах на 22% выросли цены на лук.

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