В Украине за неделю изменились цены на овощи и фрукты: что подорожало, а что стало доступнее

В Украине за неделю изменились цены на овощи и фрукты – некоторые подешевели, а некоторые наоборот прибавили в цены.

Какая ценовая политика, сообщает платформа EastFruit.

Так, после незначительного подорожания цены на картофель вернулись к старому уровню – до 4-5 грн/кг. Аналогичная картина наблюдалась и при продаже свеклы. За неделю они подешевели с 7-9 грн/кг до 5-9 грн/кг. Подешевела также и пекинская, брюссельская и савойская капуста. Цветная же наоборот стала дороже. Выросли цены на укроп и петрушку, но подешевел салат.

Цены на морковь и лук, урожай которого в этом году самый низкий с 2015 года, также пошли вверх. Так, морковь еще неделю назад стоила 15-17 грн/кг, а сейчас ее стоимость уже 15-20 грн/кг. Лук стоил 20-25 грн/кг, а сегодня его продают по 23-27 грн/кг.

Также подорожали томаты и сейчас они стоят по 40-70 грн/кг, а вот огурцы из-за роста предложения за счет импортного из Турции продолжает падать в цене и стоит по 52-70 грн/кг. Еще неделю назад цены на огурцы были на уровне 60–80 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте рост предложения яблока привел к очередному снижению цен с 9-14 грн/кг до 8-13 грн/кг. Также подешевели груши – стоили 15-40 грн/кг, а сейчас их цена колеблется на уровне 10-30 грн/кг. В то же время цены на некоторые цитрусовые и бананы наоборот выросли. Так, лимоны подорожали с 50-65 грн/кг до 50-90 грн/кг. Бананы неделю назад были по 40-44 грн/кг, а сейчас стоят 45-50 грн/кг.

Следует отметить, что ситуация в энергетике может существенно отразиться на ценах на продукты в Украине и ударить по бизнесу.

Ранее министр экономики Украины Юлии Свириденко заявила, что из-за отключения электроэнергии в результате атак РФ ВВП Украины в 2022 году может упасть ниже ранее прогнозируемого уровня в 35%.

Напомним, что ВВП страны в условиях войны во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В то же время, Минэкономики сообщило, что ВВП за девять месяцев упал на 30%.

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