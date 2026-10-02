В Украине за смешные деньги продают двухэтажный дом с ремонтом и мебелью: как он выглядит (видео)

Двухэтажный дом, который продается за 25 тыс. грн / © скриншот с видео

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В Украине появилось объявление о продаже двухэтажного дома площадью около 56 кв. м всего за 25 тыс. грн. Жилье полностью утеплено, имеет все коммуникации, мебель, бытовую технику и дровяную печь.

О продаже дома сообщили на YouTube-канале «Товари для дому».

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Автор видео рассказал о характеристиках дома и его территории. Площадь жилья составляет около 56 кв. м, а земельный участок занимает шесть соток.

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В доме проведен газ, электроэнергия и вода, обустроен септик. Также установлены металлопластиковые окна и есть дровяная печь.

Внутри есть подогрев воды и санузел. При входе расположен коридор, рядом — ванная комната с душевой кабиной, унитазом и бойлером. Далее расположена небольшая кухня и комната с печным отоплением.

По словам автора ролика, жилье укомплектовано необходимой мебелью и бытовой техникой. На полу постелен линолеум, потолок находится в хорошем состоянии.

На втором этаже обустроены выход на чердак и две ниши для хранения вещей. В комнате есть кровать, телевизор и большой шкаф для одежды.

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Двор, как видно на видео, имеет ровную поверхность. На территории есть погреб и подсобные помещения.

В то же время точный адрес дома автор видео не называет. За дополнительной информацией он советует обращаться к нему лично.

К слову, украинский блогер illyakovalchuk приобрел старый дом в Карпатах за 13 500 дол. и превратил его в дом мечты, потратив на ремонт почти втрое больше, чем стоила сама недвижимость. Эта история завирусилась в соцсетях и стала популярным примером альтернативы городской квартире.

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