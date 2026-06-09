В Украине за сутки обвалились цены на популярный продукт

Черешня дешевеет быстрее клубники / © pixabay.com

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На украинском рынке продолжает дешеветь черешня.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка «Столичный».

Только за последние сутки средняя стоимость импортной ягоды снизилась почти на треть.

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Цены на черешню в Украине.

На 9 июня средняя цена импортной черешни составляет около 250 грн за килограмм. Для сравнения, в преддверии ее продавали в среднем по 370 грн/кг. А с начала месяца зарубежная ягода потеряла больше половины своей стоимости — 1 июня цены достигали 550 грн за килограмм.

В зависимости от сорта, размера и страны происхождения импортная черешня сейчас стоит от 190 до 400 грн/кг.

Заметно подешевела и украинская черешня. Средняя цена на отечественную ягоду составляет около 130 грн за килограмм, тогда как в начале июня она продавалась в среднем по 250 грн/кг. На рынке его можно найти по цене от 70 до 200 грн/кг.

Какая ягода самая популярная в Украине

Несмотря на понижение стоимости, продавцы отмечают высокий спрос на черешню. По словам участников рынка, покупатели активнее выбирают именно эту ягоду, чем клубнику, поскольку предложение черешни пока остается ограниченным.

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Цены в значительной степени зависят от качества продукции.

Так, крупноплодная черешня из Одесской области продавалась по 250 грн/кг, тогда как более мелкие ягоды можно было приобрести за 80–100 грн/кг. На рынке также была представлена греческая черешня: премиальные сорта стоили около 350 грн/кг, а меньшего размера — от 190 грн/кг.

В то же время среди других сезонных ягод продолжает дешеветь клубника. Средняя цена украинской клубники опустилась до 100 грн/кг, что примерно на 9% меньше, чем в предыдущем мониторинге.

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