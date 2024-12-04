В Украине за три года войны цены на продукты выросли на 44%: эксперты дали прогноз, чего ждать дальше

За последние три года индекс потребительских цен вырос на 144,2% и экономисты ожидают, что эта тенденция продолжится.

За время полномасштабной войны в Украине, по статистике, цены на некоторые продукты повысились почти вдвое.

Об этом пишет Радио Свобода.

Сообщается, что яйца стоят 80 гривен за десяток, масло – 100-120 гривен, кисломолочный творог – 85 гривен за 350 г. Выросли также цены на услуги, лекарства и транспорт. Инфляция набирала обороты в течение трех лет, а в этом году выросла на 10%.

К основным причинам удорожания продуктов эксперты Олег Пендзин и Дмитрий Боярчук относят два фактора: неурожай и разрушение энергетической системы Украины. Пендзин отмечает, что в этом году было собрано на 30% меньше картофеля, а цена на яйца выросла из-за подорожания комбикорма, основной составляющей которого является кукуруза. Боярчук добавляет, что из-за отключения электричества и использования генераторов бизнесы закладывают эти расходы в цены.

За три года полномасштабной войны общий индекс потребительских цен вырос на 144,2%, что означает повышение на 44,2%. Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 50,8%, транспорт – на 57,1%, а образование – на 38,4%. Больше всего подорожали фрукты – на 109,8%, меньше всего – масла (кроме оливкового) – на 6,7%.

Что касается будущего, эксперты считают, что Украина движется по пессимистическому сценарию, хотя Пендзин отмечает, что экономика пока сохраняет баланс благодаря социальным выплатам и финансированию обороны. Ожидается, что к концу зимы цены могут продолжать расти из-за использования генераторов, а стабилизация экономики будет зависеть от ситуации с войной и помощи международных партнеров.

Экономист Дмитрий Боярчук также отмечает, что власти должны в 2022 году начать реформы и упрощение налогообложения для бизнеса, чтобы предотвратить экономические проблемы. Наибольшим риском считает отсутствие гарантий долгосрочного финансирования, ведь международные вливания могут завершиться уже в 2025 году.

Точные прогнозы на следующий год сделать трудно, но будущее развитие будет зависеть от ситуации и поддержки со стороны партнеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам следует ожидать дальнейшего удорожания продуктов из-за ряда факторов, влияющих на ценообразование. Цены на овощи, хлеб и другие продукты уже значительно выросли, что сказывается на финансовом состоянии граждан.

Кроме того, эксперт Олег Попенко заявлял, что в 2025 году следует ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги. Это подтверждается тем, что в меморандуме между Украиной и МВФ четко отмечено необходимость таких изменений.

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