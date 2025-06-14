В Украине зафиксировали стремительное изменение цен на один из салатных овощей

Цены на огурцы

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В Украине продают тепличные огурцы по 25-48 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в начале прошлой недели.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на конец этой недели украинские производители реализовывали тепличные огурцы по цене 25-48 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее. Ключевым фактором удешевления стало большое предложение огурцов из летних теплиц южного региона, которые поступают на рынок в среднем по 18 грн/кг.

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Аналитики отмечают, что нынешние отпускные цены на огурцы уже на 17% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время крупные поставщики не исключают дальнейшего снижения стоимости, учитывая рост предложения и уменьшение темпов сбыта.

Напомним, в Украине резко изменилась цена на популярные ягоды. В то же время был зафиксирован значительный рост цен на продукты питания. Больше всего подорожали овощи. Эксперты прогнозируют, что в Украине вырастут цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб.