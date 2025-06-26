ТСН в социальных сетях

В Украине зафиксировали стремительное изменение цен на популярный овощ

В Украине снижается стоимость молодого картофеля нового урожая. Эксперты объяснили, что будет дальше.

Автор публикации
София Бригадир
Цены на картофель

Цены на картофель / © Pixabay

В Украине дешевеет картофель нового урожая — фермеры уже продают его по 18-28 грн за килограмм. Это на 10% меньше, чем неделю назад.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Главная причина снижения цен — активное поступление на рынок продукции из местных хозяйств. В то же время спрос остается высоким, поэтому обвала стоимости удалось избежать.

Напомним, что нынешний картофель все еще стоит на 30% дороже, чем в этот же период в прошлом году. Однако тренд на удешевление сохраняется, и цены могут упасть еще больше уже в ближайшие дни.

Напомним, в Украине в июле 2025 года ожидается удешевление продуктов, но не всех.

