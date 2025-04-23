В Украине зафиксирован рост цен на главный овощ из борщового набора

Свекла / © Pixabay

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Рост цен на буряк в Украине продолжается, поскольку количество соответствующих минимальным стандартам качества корнеплодов быстро уменьшается.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

В условиях сокращения предложения на рынке и увеличения спроса производители начали существенно повышать цены на столовую свеклу. Стоимость на сегодняшний день составляет 22-32 грн/кг, что на 16% больше, чем в конце прошлой недели.

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В связи с этой ситуацией становится все труднее приобрести большие объемы свеклы, и супермаркеты и оптовые компании уже сообщают о дефиците, который сложно будет покрыть.

Следует также отметить, что на сегодняшний день цены на свеклу в Украине уже в 2,5 раза превышают уровень конца апреля прошлого года. Эксперты рынка прогнозируют, что повышение стоимости продолжится, поскольку дефицит этой продукции на рынке еще не решен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине резко подорожал один из самых популярных овощей.