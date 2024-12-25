В Украине закрыли схему вывода валюты за границу через облигации США

Нацкомиссия по ценным бумагам (НКЦБФР) приняла решение с 1 января запретить вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины до конца военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В Национальной комиссии отметили, что таким решением выполняет меморандум МВФ. Решение согласовано с НБУ.

Операции с иностранными ценными бумагами запрещены, за исключением случаев:

Совершение корпоративных операций эмитента

Приведение в соответствие количества ценных бумаг на счетах Центрального депозитария с данными международных депозитарных учреждений

Схема состоит в том, что инвестор покупал облигации правительства США в Украине за гривну, а затем давал своему брокеру распоряжение перевести их на счет в ценных бумагах в депозитарии за границей. Когда же проходило время погашения облигаций, инвестор получал выплату в долларах США на банковский счет за рубежом.

"В течение восьми месяцев Комиссия провела множество совещаний в рамках переговорного процесса с МВФ и НБУ для поиска удовлетворительного решения для рынков капитала. Мы приложили много усилий и сегодняшнее решение стало компромиссом, поскольку на повестке дня стоял вопрос полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов. на территории Украины", — отметил член НКЦБФР Ираклий Барамия.

Напомним, Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ. Это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

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